Мутко: Отставка правительства не стала сюрпризом

Исполняющий обязанности вице-премьера РФ Виталий Мутко заявил, что отставка кабинета министров не стала для него сюрпризом.

"Для меня это не является сюрпризом, потому что я занимаюсь региональной политикой, я чувствую то, о чем говорит президент, что есть такие изменения. Потом, мы ведь тоже видим, что есть определенная критика в адрес правительства", – сказал Мутко журналистам, сообщает РИА Новости.

«Запрос на изменения, надо выходить с новыми подходами», — растолковал Мутко.

Об отставке Дмитрий Медведев сообщил через три часа после того, как Владимир Путин анонсировал перераспределение полномочий между правительством, парламентом и Конституционным судом, которое будет утверждено по итогам волеизъявления россиян и закреплено в Конституции.



