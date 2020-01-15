Женщина со Ржевом. Кто может возглавить киностудию «Ленфильм» после Пичугина

«Фонтанка» узнала, кого Мединский планировал в кресло нового директора «Ленфильма». Сюрпризом должна стать дама с большим сериальным прошлым и патриотическим блокбастером «Ржев» в портфеле.

Инесса Юрченко//Сергей Карпухин/ТАСС

Если так, то «Ленфильм» достанется ей с решёнными финансовыми проблемами, и все опять благодаря вниманию президента Путина.

Теперь уже исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский 15 января немного, но развеял туман вокруг ситуации с назначением генерального директора «Ленфильма». Кресло главы киностудии фактически освободилось в декабре с отставкой Эдуарда Пичугина, хотя формально приказа Росимущества по этому поводу нет. Кандидатура уже подобрана и согласована с городскими властями и киносообществом, заявил Мединский ТАСС, впрочем, имя не раскрыл. По его словам, претендент «стопроцентно понравится всем петербуржцам и всем деятелем кино». Будущего директора также поддержал совет директоров «Ленфильма», причём единогласно. Так утверждает Мединский.

Собеседники «Фонтанки» указывают, что руководить «Ленфильмом», скорее всего, станет женщина — совладелец и генеральный продюсер компании «Триикс медиа» Инесса Юрченко. Также автору подсказали, что имя Юрченко практически было утверждено министром уже в последние дни декабря.

Зарегистрированное в Петербурге предприятие Инессы Юрченко позиционирует себя как одна из крупнейших частных продюсерских компаний полного цикла не только на Северо-Западе России, но и во всей стране. Основанное в 2006 году, «Триикс» занимается съемками фильмов и сериалов по заказам федеральных каналов, прежде всего — НТВ. В пакете — такие проекты, как «Ленинград-46», «Канцелярская крыса», «Великолепная пятерка», «Реализация», «Литейный,4», «Дознаватель», «Розыскник», «Выжить любой ценой», «Полицейское братство». Но самое интересное — фильм, вышедший в прокат в декабре 2019 года: «Ржев» с Сергеем Жарковым, Александром Горбатовым, Александром Бухаровым и другими.





Патриотическая лента о роте советских солдат, которым приказано любой ценой удержать деревню Овсянниково, собрала в кинотеатрах под 86 миллионов рублей. По опросам ВЦИОМ, россияне назвали ее в числе любимых фильмов года — вместе с «Т-34», «Джокером» и «Движением вверх». На премьеру военной драмы в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы пришёл и Владимир Мединский, назвавший появление фильма в канун 75-летия Победы «символичным». Любопытно, что источники финансирования картины не раскрываются. По данным Фонда кино и минкульта, государственные средства в неё не вкладывались. Инесса Юрченко заявляла «Росбалту», что «на картину не потрачено ни копейки из бюджета», и «фильм снят исключительно на частные» деньги. Возможно, неслучайно одного из главных героев ленты, ротного командира (играет Сергей Жарков) — звать Пригожин. Также, кстати, зовут и героя повести «Искупить кровью» писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева, легшей в основу фильма: ветеран войны Евгений Ильич Пригожин — реальный персонаж.

Официальная биография самой Инессы Юрченко довольно скупа. Родилась в 1967-ом, два высших образования — юридическое и экономическое. Двадцать лет проработала в международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург». Встреча с киномиром, если верить официальному сайту «Триикс медиа», состоялась благодаря актёру и другу семьи Алексею Нилову: «В 1999 году он попросил Инессу Юрьевну как юриста помочь ему составить контракт для проекта «Улицы разбитых фонарей». После этого она на протяжении нескольких лет занималась юридическим сопровождением договоров с различными студиями. В 2006 году совместно с руководством канала НТВ придумали «Литейный, 4», который стал первым проектом «Триикс Медиа» и настоящим телевизионным долгожителем — было выпущено более двухсот сорока серий». Стартап принес серьезную прибыль.

Ещё один совладелец и генеральный продюсер «Триикс медиа» — Сергей Щеглов, также пришёл в киномир не сразу. Он учился в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта, а затем в Высшей школе марксистско-ленинской философии. «Работая по партийной линии, Сергей Алексеевич курировал три театра, кинообъединение «Москва», куда входило 10 кинотеатров, библиотечную и музейную системы и был знаком с работой творческих коллективов», — указано на сайте «Триикс медиа». До «Триикс медиа» Щеглов работал в компании «Феникс-фильм» и возглавлял ее четыре года.

«Я являюсь генеральным продюсером кинокомпании «Триикс медиа», — ответила на вопрос «Фонтанки» сама Инесса Юрченко. — Я не могу никаким образом это комментировать, мне даже не о чем сейчас сказать. Я продолжаю трудиться в своей собственной компании и делать кино, которое я всегда делаю».

Источники нашего издания, близкие к кинорынку, отмечают, что на заседание совета директоров с представлением Юрченко пригласили не всех его участников, следовательно, голосование сложно назвать единогласным. «Я нахожусь на работе и документация идёт на имя генерального директора Пичугина», — кратко ответил сам экс-генеральный директор киностудии «Фонтанке». В министерстве культуры на запрос «Фонтанки», отправленный 15 января, на момент выхода текста не ответили.

Заметим, что перестановки в правительстве могут внести коррективы в планы по назначению Инессы Юренко. Впрочем, уже сейчас можно сказать, что новый директор, кем бы он ни был, приступит к обязанностям, когда у студии относительно стабилизировалась финансовая ситуация. В конце 2019 года Владимир Путин ослабил «долговое ярмо», висевшее на студии — 1,5 миллиардный кредит, взятый у ВТБ. Глава государства велел банку рассмотреть возможность предоставления рассрочки по этим обязательствам. Кредит «Ленфильм» взял в 2013 году — на капремонт и покупку оборудования — и долгое время платил проценты, не приступая к погашению основной части долга. Причиной стал, в том числе, резкий скачок курса валют: расходы на оборудование выросли на полмиллиарда от запланированного. Однако эту проблему тоже, очевидно, удастся решить: правительству России поручено решить вопрос о выделении «Ленфильму» 500 миллионов рублей — целевой субсидии в размере курсовой разницы. Так что, Пичугин оставляет экономически стабильный кабинет.

Параллельно, в срок до 31 марта 2020 года, Росимуществу поручено оценить принадлежащий «Ленфильму» участок земли на улице Тамбасова и обеспечить его подготовку к продаже, что также принесет студии дополнительные средства. Ранее реализовать участок не получалось, так как он был предназначен для «размещения объектов культуры и искусства». Подробнее о финансовой ситуации киностудии уже сообщал «47 news».





«Фонтанка.ру»