«Это попытка занять общество обсуждением мнимого преемника». Глеб Павловский про отставку Медведева и правки Конституции

Пакет поправок в Конституцию РФ, озвученный президентом Путиным в среду, 15 января, как и последовавшая отставка премьера Дмитрия Медведева, это «спецоперация», уверен политолог Глеб Павловский.

«Медведев никогда не был реальным кандидатом в следующие президенты. Его увольнение означает, что его принудительно отправили на одну из тех позиций, которую Путин ему предлагал ещё в 2011 году. Путин же не хотел его делать премьером после президентства», – сказал в интервью «Фонтанке» член предвыборного штаба Владимира Путина в 2000 году.

Следующий премьер будет известным для россиян человеком, уверен эксперт, а сама рокировка нужна для отвлечения внимания.

«Понятно, что этот человек не будет неизвестным нам. У нас так не бывает. Поскольку политики не допускаются на реальную политическую сцену, то мы всех давно знаем. Новый премьер будет раздавать обещанные Путиным деньги, но это не гарантирует ему ничего определённого. Всё, что вам кажется политикой, – это спецоперация. У спецоперации всегда есть мотивы. В частности, мотивом может быть попытка занять общество обсуждением мнимого преемника», – считает эксперт.





Политолог называет предстоящее утверждение нового главы кабмина в парламенте «театром» с учётом того, что Госдуме обещаны полномочия по утверждению федеральных министров.

«Полномочия Путина нельзя разделить и нельзя передать. Все будут с удовольствием обсуждать любого человека. И это хорошая иллюстрация к его же сообщению о том, как Дума будет утверждать премьера. Будет весело, но это театр. Премьер будет появляться оттуда же, откуда появлялся до сих пор. И исчезать по мановению той же руки», – уверен Глеб Павловский.

Об отставке Дмитрий Медведев сообщил через три часа после того, как Владимир Путин анонсировал перераспределение полномочий между правительством, парламентом и Конституционным судом, которое будет утверждено по итогам волеизъявления россиян и закреплено в Конституции. В частности, предлагается увеличить в 2,5 раза ценз оседлости для кандидатов в президенты России – до 25 лет, убрать слово «подряд» из статьи про лимит президентской власти в два срока и ввести запрет на работу в органах госвласти всем, у кого есть право жить и работать вне России. Кроме того, Владимир Путин хочет усилить верховенство национального законодательства над международным и закрепить в Конституции Госсовет.