«В Кремле шум». Отставка правительства РФ в репортажах зарубежных СМИ

Отставка правительства России стала одной из главных новостей мировых СМИ. В неожиданном маневре увидели попытку консолидировать власть на фоне падающих рейтингов, желание найти преемника и даже расчет на перезагрузку отношений с Западом.

Британская газета The Guardian назвала перестановки в рядах российской власти «масштабными» и «неожиданными». «Этот шаг позволит Путину назначить нового премьер-министра, показав то, кого он предпочитает в качестве потенциального преемника на посту президента», – полагают британские журналисты.

The Sun вышел с заголовком «Влад (сокращенное от Владимир. Прозвище российского президента в западных СМИ. – Прим. ред.) сделает это», назвав произошедшее «огромной конституционной перестройкой». Таблоид считает, что Путин пошел на такой шаг, чтобы «остаться у руля после нынешнего президентского срока в 2024 году».

В США в событиях в России увидели попытку Владимира Путина консолидировать власть вокруг себя. «Я думаю, что все это является ответом на опросы общественного мнения, отражающие недовольство населения правительством», – заявил в комментарии телеканала CNBC политолог Тимоти Эш. При этом он уверен, что при новом правительстве российская власть попробует перезапустить свои отношения с Западом.





«Это своего рода схема рокировки», – цитирует эксперта финского института международных отношений Юсси Лассила газета Ilta-Sanomat. По его словам, произошедшие изменения в политической жизни России говорят лишь о том, что Путин хочет сохранить власть путем усиления роли правительства и премьер-министра.

В финских СМИ уже гадают, кто может возглавить новый кабинет министров. «Спекуляции об имени нового премьер-министра уже начались. <...> Мэр Москвы Сергей Собянин, министр экономики Максим Орешкин или министр энергетики Александр Новак могут претендовать на это место», – перечисляет финская телерадиокомпания YLE.

Немецкий Bild назвал отставку правительства «шумом в Кремле», несмотря на который «ясно одно: президент Путин остается у власти».