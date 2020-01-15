Путин в своем послании закрыл дорогу в президенты российским студентам иностранных вузов и, возможно, выпускнику Йеля Навальному

В послании Федеральному собранию президент России предложил установить границы для тех, кто захочет занять высший пост в стране. Помимо проживания в России сроком 25 лет, от потенциального соискателя требуется отсутствие иностранного гражданства и ВНЖ.

«Предлагаю закрепить требование о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также об отсутствии иностранного гражданства и вида на жительство в другом государстве. Причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее», – заявил 15 января Владимир Путин.

Если поправки, предложенные главой государства, будут приняты именно в таком виде, то это отрежет даже от возможности стать кандидатом в президенты часть людей, учившихся или стажировавшихся за пределами России длительное время.

«Если вы собираетесь учиться [в Финляндии] более 90 дней, то вам потребуется вид на жительство», – рассказали «Фонтанке» в консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. Подобная система действует и в других европейских странах.





В посольстве США в Москве отметили, что, согласно их правилам, необходимо получить «студенческую визу». Несмотря на название, F1 де-факто является краткосрочным видом на жительство. Как его будет трактовать российское законодательство, пока неизвестно.

Уже пытавшийся зарегистрироваться в качестве кандидата на президентских выборах оппозиционер Алексей Навальный может попасть под удар новой инициативы. Он имеет за своими плечами обучение в Йельском университете США, о чем у него осталась запись в блоге, а его фамилия есть на сайте американской программы. Всю вторую половину 2010-го Навальный провел на учебе в городе Нью-Хейвене. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш в телефонном разговоре с корреспондентом «Фонтанки» отказалась прояснить ситуацию, сославшись на занятость.

Согласно статистике UNESCO о студенческой мобильности, лишь 1,1% россиян учатся в заграничных вузах. Крупнейшие российские вузы предлагают своим студентам программы обучения в других странах.

Напомним, что сейчас Конституция ставит перед потенциальным президентом требования быть гражданином, постоянно проживать в РФ в течение 10 лет и быть старше 35 лет.