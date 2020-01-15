Пробки, запах газа, запрет на курение. «Фонтанка» показывает, что происходит у «Чёрной речки», где горела машина

Взрыв и сгорание легковой машины в Приморском районе Петербурга создали внушительную пробку, которая аукнулась Петроградской стороне.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», находящийся на месте происшествия у станции метро «Чёрная речка», экстренные службы во время тушения перекрыли улицу Академика Крылова в обе стороны. Но «повезло» больше всех тем, кто в это время оказался на Каменном острове.

От автомобиля после пожара остался один остов, его погрузили на эвакуатор. Также на месте оказались прокопчённые баллоны с пропаном, которые экстренно выбрасывали из полыхающего багажника. Один, по рассказам очевидцев, всё-таки успел взорваться. У «Чёрной речки» чувствуется запах газа. Сотрудники служб просят зевак не курить.

Ранее «Фонтанка» писала, что на Академика Крылова загорелась машина. Водитель получил ожоги.



