Утки в Красном Селе нарушили ПДД. Но им это простили

В по-весеннему тёплом Петербурге активизировались не только растения и животные, но и птицы. В Красном Селе автомобилистам приходится учитывать привычки пернатых участников движения.

«Будьте аккуратнее! У Безымянного озера утки переходят дорогу вне пешеходного перехода», – предупреждает 15 января Оля в паблике «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте».

Фото: Оля, «Транспортный коллапс, Красное Село»/vk.com

Уток в этом месте видят регулярно. «Да, их там полно! Дочка довольная, в окне залипает на них, когда проезжаем», – отмечает в комментариях Ирина.







