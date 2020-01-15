В клинике на Коллонтай объяснили, почему не помогли пострадавшему в аварии ребёнку

Администратор частной клиники в Невском районе Петербурга грамотно отреагировала на просьбу помочь подростку, попавшему под машину рядом с заведением. Об этом «Фонтанке» 15 января сообщили в медицинском центре «XXI век».

Как объяснил директор по инновациям Артур Канаян, сотрудница не отказывала в помощи пострадавшему мальчику, а искала в отделении свободного травматолога или хирурга. Именно эти специалисты могут быть более полезны до приезда скорой, чем другие люди. Другие врачи без специального оборудования, по словам Канаяна, на месте ДТП будут делать то, что сможет каждый.

«Шёл приём пациентов, который не в каждом случае можно моментально прервать, поэтому это не могло произойти мгновенно. Администратор прекратила поиск врача, так как приехала скорая. По записям с камер, от просьбы о помощи до её приезда прошло 3,5 минуты», – говорят в клинике.

Сотрудница, как уточняется, действовала абсолютно верно: не являясь врачом, она первым делом спросила, звонили ли в скорую. Чтобы в подобных случаях реагировать чётче и быстрее, в медцентре организовали дополнительное обучение персонала.

11 января травмы средней степени тяжести получил 13-летний подросток, который перебегал улицу Коллонтай и попал под «Шкоду». Свидетели аварии за помощью бросились в ближайшую клинику, но, по их словам, услышали только совет вызвать скорую.



