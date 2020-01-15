Фондовый рынок и рубль пришли в себя после ухода правительства РФ и растут

Курс рубля и котировки фондового рынка пришли в себя после кратковременного падения.

Реакция рынка весьма спокойная. Доллар дошел до 61,80 рубяй и практически сразу вернулся назад и теперь даже дешевле, чем до ухода властей, — 61,55. Фьючерс на индекс РТС снизился со 160000 до 159500, и уже растет.

Напомним, что премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о том, что правительство России с ним во главе уходит в отставку. Таким образом обернулось послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Фонтанка» показывает реакцию и собирает мнения в режиме онлайн.



