«Баллон вылетел через багажник». Припаркованная у «Чёрной речки» машина стала факелом

Пожарные потушили автомобиль в Приморском районе Петербурга. Легковая воспламенилась вечером 15 января рядом со станцией метро «Чёрная речка» на улице Академика Крылова.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, спасателям пришлось экстренно доставать из машины три газовых баллона, которые могли поднять горящий автомобиль в воздух. Водитель получил ожоги и был передан в руки врачей скорой помощи.

«Водитель живой. Только в шоке. Тачка сгорела минут за пять полностью. Сначала баллон вылетел через багажник, а потом уже понеслась!» – рассказал один из очевидцев в соцсетях.



