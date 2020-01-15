Строительство
Двойные скидки на покупку квартир в ЖК «Полис на Московской»
ГК «Полис Групп»
До 20 января 2020 года при покупке квартир в ЖК «Полис на Московской» от ГК «Полис Групп» действуют дополнительные скидки*. Выгода может составить до 400 тыс. руб.
При покупке:
- студии – до 50 тыс. рублей;
- 1-кк. и 2 евро – до 200 тыс. рублей;
- 2-кк., 2 и 4 евро – до 400 тыс. рублей.
Количество квартир, на которые распространяется предложение, ограничено.
*Сроки предложения: с 15.01.2020г. по 20.01.2020г. Размер скидки зависит от метража квартиры и объекта. Полные условия и размеры скидок уточняйте у менеджеров Отдела продаж ГК «Полис Групп».
Справка о компании ГК «Полис Групп»
ЖК «Полис на Московской» – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте наш.дом.рф