Двойные скидки на покупку квартир в ЖК «Полис на Московской»

ГК «Полис Групп»

До 20 января 2020 года при покупке квартир в ЖК «Полис на Московской» от ГК «Полис Групп» действуют дополнительные скидки*. Выгода может составить до 400 тыс. руб.

При покупке:

студии – до 50 тыс. рублей;

1-кк. и 2 евро – до 200 тыс. рублей;

2-кк., 2 и 4 евро – до 400 тыс. рублей.

Количество квартир, на которые распространяется предложение, ограничено.

*Сроки предложения: с 15.01.2020г. по 20.01.2020г. Размер скидки зависит от метража квартиры и объекта. Полные условия и размеры скидок уточняйте у менеджеров Отдела продаж ГК «Полис Групп».

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК «Полис на Московской» – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте наш.дом.рф