Audi не удалось проскочить «под носом» у маршрутки на Белоостровской

Маршрутка и легковушка не разъехались днем 15 января в Приморском районе Петербурга. От удара последнюю частично закинуло на газон.

ДТП произошло на Белоостровской улице, у дома 17. Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Андрей, на выделенной полосе для общественного транспорта столкнулись автобус маршрута К-373 и легковой автомобиль Audi.

По фото можно предположить, что водитель легковушки попытался повернуть на въезд к зданию, но получил удар в заднюю правую дверь. «Меня вчера эта оборзевшая «Ауди» так подрезала на набережной, что я чуть в портки не навалил», – заметил в комментариях участник группы Алексей.

О пострадавших в результате ДТП не сообщается.



