Фондовый рынок отреагировал падением на отставку правительства РФ

Новости об отставке кабмина привели к временному падению российских фондовых индексов.

В 16:27 долларовый индекс РТС составлял 1604,71 пункта, а рублевый индекс Мосбиржи — 3129,5 пункта. После этого индексы продолжили снижаться, но около 16:45 прекратили падать, а к 16:55 они составляли 1593,7 и 3117,6 пункта соответственно.

Котировки российских акций на 16:53 также показывают снижение: Сбербанк – 1,61%, Лукойл — 0,44%, Газпром — 0,25%, Роснефть — 0,64%. Российская валюта также отреагировала на решение правительства Дмитрия Медведева.

Напомним, что премьер заявил о том, что правительство РФ в полном составе, включая его самого, ушло в отставку, чтобы дать возможность президенту принимать необходимые решения. Владимир Путин заявил о грядущих изменениях Конституции.



