Розы, нарциссы и декоративная капуста – «Фонтанка» собрала «букет» с петербургских газонов

Как в сказке «Двенадцать месяцев», в Петербурге посреди зимы распускаются весенние цветы. «Фонтанка» собрала для своих читателей январский букет из того, что можно найти сейчас на городских клумбах и газонах.

Розы, нарциссы, примулы, весенники (или эрантисы – те, что ещё в бутонах) и даже декоративная капуста – фотографиями этих цветов петербуржцы пополняют соцсети за последние дни. Украсить букет можно, например, распустившимися ветвями жимолости и ивы.





Погода в Петербурге, как и на большей части европейской территории России, ставит рекорд за рекордом. Такой же тёплый день, как сегодня, в Петербурге был 45 лет назад, в 1975 году, когда 15 января синоптики зафиксировали +5,5 градуса по Цельсию.



