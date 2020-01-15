Розы, нарциссы и декоративная капуста – «Фонтанка» собрала «букет» с петербургских газонов
Как в сказке «Двенадцать месяцев», в Петербурге посреди зимы распускаются весенние цветы. «Фонтанка» собрала для своих читателей январский букет из того, что можно найти сейчас на городских клумбах и газонах.
Розы, нарциссы, примулы, весенники (или эрантисы – те, что ещё в бутонах) и даже декоративная капуста – фотографиями этих цветов петербуржцы пополняют соцсети за последние дни. Украсить букет можно, например, распустившимися ветвями жимолости и ивы.
Природная аномалия, 14 января, выросли цветы...?
Публикация от Вероника? (@veronichka.spb)
Новогоднее #чудо. Действительно, какой Старый новый год без чудес-то? И вот одно из них. На Удельной, являющейся, бесспорно, самым волшебным местом Петербурга, расцвел #нарцисс. #спб #удельная #udelnaya #udelka #погода #narcissus #saintpetersburg #зима #ultimarussia #ingermanland #russia #севернаястолица #город #oldnewyear #уделка #выборгскийрайон #цветок #мосветлановское #biogeek #старыйновыйгод #plants
Публикация от Михаил Кормин (@mikhail_kormin)
Погода в Петербурге, как и на большей части европейской территории России, ставит рекорд за рекордом. Такой же тёплый день, как сегодня, в Петербурге был 45 лет назад, в 1975 году, когда 15 января синоптики зафиксировали +5,5 градуса по Цельсию.