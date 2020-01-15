Медведев и правительство в отставке. Показываем, что происходит в режиме онлайн

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 15 января объявил о том, что правительство России с ним во главе уходит в отставку. Таким образом обернулось послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. «Фонтанка» показывает реакцию и собирает мнения в режиме онлайн.

15 января, 18:25 Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал отставку премьер-министра Дмитрия Медведева. «Мы твёрдо убеждены в том, что каждый шаг нашего президента продиктован заботой об укреплении могущества государства, заботой о народе и каждом человеке в отдельности», - написал Кадыров. «А в том, что Дмитрий Анатольевич является одним из убежденных соратников Владимира Путина, нет абсолютно никаких сомнений. Я очень хорошо знаком с Дмитрием Анатольевичем ещё с молодых лет! Он и тогда был мудрым, зрелым, сильным политиком, экономистом, стратегом, а теперь тем более, имеет опыт пребывания в должностях президента и премьер-министра», - написал глава Чечни.

15 января, 18:24 Отставка правительства стала неожиданным, но спланированным, системным решением, заявил Daily Storm депутат Госдумы Александр Ющенко. Он также не исключил, что Медведев будет баллотироваться в президенты. А кандидатом на должность премьер-министра, по его словам, может стать кто угодно.

15 января, 18:13 Небольшая паника на фондовых рынках быстро сошла на нет. Рубль укрепляется, индексы акций растут.

15 января, 18:06 Президент России Владимир Путин вступил в транзит власти, но всё, что он задумал, будет работать только пока он с нами. Отставка Медведева – спецоперация, которая пока похожа на театр, уверен бывший политтехнолог Путина Глеб Павловский. Специально для «Фонтанки» политолог Глеб Павловский, который в своё время помогал Владимиру Путину выиграть его первые президентские выборы, разобрал все задумки Путина по коррекции главного закона страны и отставку Медведева, которая случилась через несколько часов после того, как Путин презентовал проект коррекции Конституции. Интервью читайте здесь.

15 января, 18:02 Отставка правительства ускоряет темп процесса транзита власти, считает политконсультант Валентин Бианки. «Необходимость не просто заявить о грядущих изменениях, но и уже сейчас принять отставку правительства означает, что у президента были основания сыграть на опережение, форсировать трансформацию системы власти. С одной стороны, может быть, опередить необходимо было нечто происходящее вне страны - не дожидаться президентских выборов в США, например. Но более вероятно, что причиной было нарастающее нервное напряжение внутри российских элит: президенту нужно было показать им, что он полностью контролирует ситуацию, что все в его руках», - говорит эксперт. При этом не факт, что имя нового премьер-министра, которое вскоре объявит Владимир Путин, автоматически является именем его преемника на посту главы государства, говорит политконсультант. Он напоминает, что в конце второго срока Владимира Путина, во время “гонки двух преемников” - Сергея Иванова и Дмитрия Медведева, все тоже ждали, кого из них двоих назначат премьер-министром, однако неожиданно эту должность занял Виктор Зубков. “Председателем правительства может быть объявлен “тяжеловес” вроде Сергея Собянина, в таком случае мы будем наблюдать почти консенсусное мнение в элитах относительно того, что именно он станет преемником. А может быть объявлен кто-то из губернаторов, например - тогда ситуация будет другой. Но в любом случае, кто бы ни оказался на этой должности, ряд элитных групп объединится вокруг него и будет подталкивать к президентству - и Владимир Путин однозначно станет наблюдать, как именно новый премьер будет справляться с соблазном”, - полагает Валентин Бианки.

15 января, 18:01 Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин не согласен считать отставку правительства первым шагом к транзиту власти и вообще призывает отказаться от этого термина. «Речь идет о глубоком возмущении президента неисполнением нацпроектов, для него это вопрос рейтинга, - говорит эксперт. - Надо было видеть его лицо в ноябре-декабре, когда он проводил итоговые совещания. Было понятно, что это лицо ничего хорошего кабинету министров не предвещает. Майские указы 2012 года не выполнены, майские указы 2018 года не исполняются. Ну сколько можно?» Искать будущего главу правительства Мухин предлагает среди трех Сергеев: главы «Ростеха» Чемезова, московского мэра Собянина и директора Службы внешней разведки Нарышкина.

15 января, 17:58 Реакции на оставку правительства пока нет, федеральные информагентства хранят молчание. Пользователи в Сети обратили внимание на вчерашнее падение соцсети «ВКонтакте» и сегодняшние события. pic.twitter.com/lqb7KHef0H — Alexander Schepilov (@Alex_Schepilov) 15 января 2020 г.

15 января, 17:55 Штаб оппозиционера Алексея Навального в Петербурге поторопился выдать отставку правительства страны во главе с премьером за свою победу. После одумался и удалил пост, но запись к тому моменту осела в кэше Google. скриншот Telegram-канала teamnavalny_spb

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15 января, 17:44 Вчера теперь уже исполняющий обязанности премьер-министра Дмитрий Медведев пророчески пошутил на тему завершения многодневных новогодних каникул. Для придания остроты своим словам он привёл цитату Антона Чехова. «Новый год - такая же дрянь, как и старый. С той только разницей, что старый был плох, а новый всегда бывает хуже», - сказал Медведев. Смотреть в новом окне видео YouTube

15 января, 17:41 Отставка правительства РФ вызвана запросом на изменения, заявил ТАССу и.о. вице-премьера Виталий Мутко в ходе Гайдаровского форума. «Мы посчитали, что это большой вызов, запрос на изменения, надо выходить с новыми подходами», - сказал он на встрече с Ассоциацией инновационных регионов. Мутко добавил, что в четверг пройдет заседание правительства, оно не отменено. «Я думаю, что какие-то окончательные решения уже будут. Поэтому мы трудимся, исполняем обязанности до последнего, пока не будет сформировано новое правительство», - сказал вице-премьер.

15 января, 17:39 Европа и Центральная Россия обживаются с мыслями о произошедших изменениях, а вот США и Дальнему Востоку только предстоит узнать новости. Там пока все спят.

15 января, 17:37 «Если вы думаете, что на сегодня это все, то это совсем не все», - обнадеживает в своем телеграм-канале и так ничего не понимающих сограждан журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

15 января, 17:32 Новоиспеченные исполняющие обязанности федеральных министров не знали о предстоящей оставку, но в Сети заметили странное. Судя по кэшу, у агентства ТАСС новость появилась в отложенных 11 часов назад. скриншот Telegram-канала "Алло, редакция?"

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15 января, 17:29 Правительство будет исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров. Новоиспеченные исполняющие обязанности поделились с журналистами, что решение премьера было совершенно неожиданным. «Никто не знал об отставке. Нас собрали и объявили вот буквально только что», – рассказал The Bell исполняющий обязанности федерального министра. «Как гром среди ясного неба. Ничего с утра не предвещало, и в Манеже на Послании тоже не было ни намека», — говорит The Bell другой исполняющий обязанности федерального министра.

15 января, 17:28 Фондовый рынок тоже ожидаемо залихорадило. Котировки акций российских акций на 16:53 показывают снижение: Сбербанк – 1,61%, Лукол — 0,44%, Газпром — 0,25%, Роснефть — 0,64%.

15 января, 17:27 Рублю отставка правительства и Дмитрия Анатольевича не понравилась. По данным Московской биржи, рубль отреагировал падением к доллару и евро в пределах 20 копеек. За один доллар предлагают 61,4 рубля, за евро – 68,4 рубля. Индекс Московской биржи снизился на 0,59%, до 3111 пунктов, индекс РТС – на 0,88%, до 1590 пунктов на 16:45 по московскому времени.

15 января, 17:25 ТАСС приводит слова Медведева, сказанные им на встрече с Владимиром Путиным в Кремле после оглашения главой государства программного документа. В нём Путин предложил ряд изменений в Конституцию РФ, которые касаются в том числе, процедуры назначения федеральных министров и председателя правительства РФ. «Эти изменения [в Конституции], когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», – заявил Медведев.

15 января, 17:24 Политическая карьера Дмитрия Медведева может продолжиться на должности заместителя главы Совета безопасности, которая, впрочем, пока не создана. Кто займет должность главы правительства — пока неизвестно.

15 января, 17:22 Последний раз в истории современной России правительство уходило в отставку (не считая формального сложения полномочий всякий раз после избрания президента) в 2007 году. Тогда премьер-министр Михаил Фрадков обратился к главе государства Владимиру Путину с просьбой принять его отставку, чтобы у президента «не было никаких ограничений в принятии решений и устраивания властной конфигурации». Спустя полгода должность председателя правительства занял сам Владимир Путин (президентом стал Дмитрий Медведев). В 2004 году правительство во главе с Михаилом Касьяновым в отставку отправил президент. Это решение Владимир Путин принял за две недели до выборов главы государства. Среди всех премьер-министров в современной России Дмитрий Медведев занимал этот пост дольше всего: около 7,5 лет. Он возглавил правительство в 2012 году.

15 января, 17:19 Отставка стала полной неожиданностью. Хотя ей предшествовало вполне историческое послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, на котором глава государства предложил переписать Конституцию. Что именно сказал Путин и как это изменит жизнь в России смотрите здесь.