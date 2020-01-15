Апарт-отель Wings остается у дольщиков и «Монолита». Автору долгостроя уже дважды не удалось вернуть объект себе

Передача «СК «Монолит» участка для строительства «зависшего» МФК «Wings на Крыленко» не нарушает права и интересы фирмы «Статус», решил 13-й апелляционный арбитражный суд Петербурга 15 января. «Статус» связан с предпринимателем Владимиром Артеевым, чья компания «Донк» в свое время оставила на стройплощадке только болото.

Арбитраж подтвердил прошлогоднее решение первой инстанции, которая отказалась считать недействительным договор, на основании которого права реализации проекта апартаментов перешли от фирмы «Донк», входящей в группу «Единые решения» предпринимателя Владимира Артеева, к «СК «Монолит». Компания согласилась завершить долгострой в 2017 году, хотя корректнее было бы говорить о строительстве, так как на момент прихода инвестора готовность объекта исчерпывалась вбитыми сваями и разлившимся болотом. Иск подала фирма «Статус», которая является, согласно данным СПАРК, соучредителем «Донка».

Представитель истца Наталья Рогова, которую дольщики знают как даму, с которой они заключали договоры на приобретение апартов, представила ходатайство о приобщении к материалам дела нотариально заверенных показаний Марии Золотой, бывшей Голубевой, экс-гендиректора «Донка», которые якобы подтверждали неправомерность перехода прав на участок к «Монолиту». Судья охарактеризовала документ как свидетельские показания «в кавычках» и отказалась их рассматривать, так как суд должен лично предупредить свидетеля об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, а этого сделано не было.





Одновременно в рамках банкротного процесса оспорить права «Монолита» пытается конкурсный управляющий «Донка» Никита Котов. Дело было приостановлено до получения решения, которое вынес 13-й апелляционный арбитраж.

«Это позитивный шаг, поскольку у нас теперь есть вступившее в законную силу решение суда, которое устанавливает, что не были нарушены права «Донка». Теперь это связывает остальные суды: они должны считаться с той позицией, которую изложила первая инстанция, и той, которую изложила апелляция», – прокомментировал «Фонтанке» представитель «Монолита» Вячеслав Летуновский. Он отметил, что решение апелляции по процессу снимает 70% тех аргументов, которые были заявлены конкурсным управляющим.

Отметим, что строительство апартаментов находится на финальной стадии. Дольщик Алексей Боднар рассказал, что на днях начался демонтаж забора, а в конце января ожидается, что объект должен получить разрешение на ввод в эксплуатацию. В случае, если бы суд принял решение в пользу «Статуса», «Монолит» мог бы потерять права доступа на участок, а дольщики могли бы оказались заложниками этой ситуации. В настоящее время заключено порядка 200 договоров долевого участия, пояснил Летуновский.