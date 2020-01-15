Рубль упал после отставки правительства РФ

Российская валюта бурно отреагировала на отставку правительства Дмитрия Медведева.

По данным Московской биржи, рубль отреагировал падением к доллару и евро в пределах 20 копеек. За один доллар предлагают 61,4 рубля, за евро – 68,4 рубля. Индекс Московской биржи снизился на 0,59%, до 3111 пунктов, индекс РТС – на 0,88%, до 1590 пунктов на 16:45 по московскому времени.

Премьер заявил о том, что правительство РФ в полном составе, включая его самого, ушло в отставку, чтобы дать возможность президенту принимать необходимые решения. Владимир Путин заявил о грядущих изменениях Конституции.



