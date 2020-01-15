Праздник от нас уходит. Посмотрите, как в Петербурге отключают новогоднюю подсветку

Михаил Огнев/

«Ленсвет» приступил 15 января к отключению от электроснабжения новогодних украшений на улицах города. «Фонтанка» показывает, как гаснет праздник.

Всего «Ленсвету» предстоит объехать почти 4,9 тысячи точек подключений новогодней иллюминации. Основную часть обесточат в течение 15 января, бригады будут работать в круглосуточном режиме. Это снизит нагрузку на сети электроснабжения предприятия на 2 МВт.

После отключения иллюминация будет демонтирована Городским центром рекламы и праздничного оформления и районными администрациями, после чего отправлена на склады до следующей зимы.

Ранее в Смольном сообщали, что элементов праздничного оформления в преддверии 2020 года было на треть больше, чем годом ранее, — более 3 500. Город закупил световые композиции, которые разместили на опорах освещения, кустарниках и деревьях, в чашах фонтанов, фасадах зданий. При этом кое-где гирлянды работали с перебоями, в частности – на Невском проспекте, на Конногвардейском бульваре и на мосту Ломоносова. В комитете по печати объяснили явление кратковременными отключениями из-за высокой влажности.



