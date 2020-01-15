Петербург установил новый температурный рекорд. Так тепло в городе на Неве в этот день не было почти полвека

Петербург взял новый обещанный температурный рекорд. Об этом вечером 15 января сообщил синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

«Обещанный сегодня рекорд максимальной температуры воздуха в Санкт-Петербурге состоялся! В 15 часов температура воздуха достигла +5,6°, что на 0,1° выше, чем было 45 лет назад. Точное значение сегодняшнего достижения мы узнаем после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров», – заявил специалист.

Леус добавил, что температура продолжает расти, и синоптики следят за тем, не будет ли побит и абсолютный максимум января 2007 года, составляющий +8,7°.

Рекорд Михаил Леус анонсировал утром. Обычный январский день 2020 года начался с дождя.



