Неадекватный петербуржец пустил в ход зубы в изоляторе. Из полиции он уехал в больницу

Задержанный за мелкое хулиганство петербуржец продемонстрировал навыки самоедства на глазах у других содержащихся в изоляторе. С ранами на руках, истекая кровью, он был госпитализирован.

Информацию о происшествии в одном из отделов полиции «Фонтанке» 15 января подтвердили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, добавив, что по данному факту проводится проверка. 29-летний мужчина, по предварительной информации, был не в себе и принялся наносить себе раны зубами прямо на глазах у сокамерников. Увидев эту картину, полицейские бросились оказывать помощь, параллельно вызвав медиков.



