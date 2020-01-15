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Медведев и правительство в отставке. Показываем, что происходит в режиме онлайн

Власть
15.01.2020 16:34
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Медведев: Правительство России уходит в отставку

Медведев: Правительство России уходит в отставку

Владимир Путин и Дмитрий Медведев//пресс-служба президента РФ

Неожиданным образом обернулось послание президента РФ Федеральному собранию, сделанное несколько часов назад.

Дмитрий Медведев заявил о том, что правительство РФ в полном составе, включая его самого, ушло в отставку. Его цитируют российские информагентства.

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ТАСС приводит слова Медведева, сказанные им на встрече с Владимиром Путиным в Кремле после оглашения главой государства программного документа. В нём Путин предложил ряд изменений в Конституцию РФ, которые касаются в том числе, процедуры назначения федеральных министров и председателя правительства РФ.


"Эти изменения [в Конституции], когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", – заявил Медведев.

В свою очередь, Путин поблагодарил правительство Медведева за работу.

"Я со своей стороны тоже хочу вас поблагодарить за все, что было сделано на этом этапе нашей совместной работы, хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты. Не все удалось сделать, но все никогда не получается в полном объеме".

Также глава государства попросил Медведева и его кабинет министров исполнять свои обязанности до назначения новых, а также предложил ему пост заместителя председателя Совета безопасности РФ (председателем Совбеза является сам Путин – прим.ред.). Такой должности в его составе сейчас нет.

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