Эпичное ДТП на Невском проспекте: почта выступила против полиции

Небольшое ДТП затруднило движение на Невском проспекте, у пересечения с улицей Маяковского, днём 15 января. Примечательно оно участниками: оба автомобиля принадлежат государственным службам.

Почтовый фургон протаранил «представителей власти», сообщают очевидцы в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Повреждения у машин незначительные.

В отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области «Фонтанке» подтвердили факт участия служебного автомобиля в ДТП на Невском проспекте. В аварии никто не пострадал.







