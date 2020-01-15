Батька без российской нефти: заявок на поставки в Белоруссию не поступило

Российские компании не спешат поставлять нефть в Белоруссию после заявления президента Александра Лукашенко о том, что республика будет искать возможности импортировать «черное золото» из других стран.

"В настоящий момент заявок от компаний нет, есть только от "Русснефти", – цитирует 15 января ТАСС министра энергетики РФ Александра Новака.

При этом загрузка нефтеперерабатывающих заводов в Белоруссии уже была снижена до минимального технологически разрешенного уровня. Республика приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов. Как отмечает агентство, проблема с поставками возникла из-за того, что Белоруссия просит убрать премию к контрактной цене нефти.



