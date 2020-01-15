Петербуржцы не платят за парковку в 9 раз больше, чем платят. Ранее Смольный обещал найти управу на нарушителей

По итогам 2019 года доход от зоны платной парковки в Петербурге составил 38,2 млн рублей. Если бы платили все, было бы в 9 раз больше.

Как сообщили «Фонтанке» в центре управления парковками, недополученный доход в прошлом году составил около 300 млн рублей. Напомним, в октябре в Смольном заявляли, что достигли принципиальной договоренности с МВД, которая позволит выставлять штрафы неплательщикам. Такой возможности нет с 2015 года, когда пилотная зона и была введена в эксплуатацию, так как ГУ МВД по Петербургу и области не предоставляет КРТИ данные о собственниках транспортных средств. Оценочная сумма неуплаченных штрафов превысила 2 млрд рублей.

Сейчас в пилотной зоне порядка 2,8 тысячи машиномест в центре Петербурга. Ранее предполагалось что Смольный планирует расширить ее на 13 167 мест. Однако в ЦУП уточнили, что в 2020 году этого не произойдет, так как соответствующие средства не заложены в бюджет. В конце 2019-го тарифы на пользование парковками были продлены еще на год. Автомобилисты платят 60 рублей в час, месячный абонемент стоит 12 тысяч, годовой — 108 тысяч.



