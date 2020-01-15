С начала года инфляция в РФ уже набрала 0,4%

Инфляция в России с начала 2020 года составила 0,4%, следует из материалов Росстата, обнародованных 15 января.

«За период с 10 по 13 января 2020 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала января – 100,4%», — говорится в сообщении.

За период с 10 по 13 января снизились цены на пшено — на 0,7%, куриные яйца — на на 0,4%; сахар-песок – на 0,3%, подсолнечное масло и шлифованный рис – на 0,2%; свинину, мясо кур, вермишель и печенье – на 0,1%.

«Одновременно выросли цены на крупу гречневую на 0,4%, на колбасу вареную и творог жирный – на 0,2%. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,3%, в том числе на огурцы свежие – 3,3%, помидоры – 2,1%», — указал Росстат.





Цены на бензин не изменились, на дизельное топливо выросли на 0,1%.

Напомним, что 15 января в ежегодном послании российскому парламенту президент страны Владимир Путин заявил о том, что в прошлом году инфляция в РФ составила 3%.