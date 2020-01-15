В жилых комплексах Группы «Эталон» прошли новогодние мероприятия

Фото предоставлено пресс-службой Группа «Эталон»

В декабре в Санкт-Петербурге в жилых комплексах Группы «Эталон» состоялись традиционные новогодние мероприятия.

Уже в начале декабря сотрудники Группы «Эталон» и управляющей организации АО «Сервис-Недвижимость» (входит в Группу «Эталон») постарались создать новогоднее настроение для всех жителей комплексов и организовали увлекательные мастер-классы по росписи Рождественских пряников и составлению новогодних еловых композиций. Участники мероприятий под руководством опытных мастеров создали вкусные и красивые подарки для себя, своих родных и друзей, а также уникальные нарядные украшения, которые добавили уюта и праздничного настроения в каждый дом.

Фото предоставлено пресс-службой Группа «Эталон»

Детские праздники прошли в 19 жилых комплексах, обслуживанием которых занимается управляющая организация АО «Сервис-Недвижимость». Символично, что первая елка состоялась в квартале «Галактика», заселение которого было всего полгода назад.

«Нам очень приятно, что нашу добрую традицию устраивать новогодние дворовые елки решили поддержать собственники коммерческого помещения в квартале «Галактика» – детский центр развития «Бэби-Клуб». Проведение таких праздников помогает наладить взаимоотношения между жителями комплекса, познакомиться друг с другом, чтобы в дальнейшем эффективно и продуктивно решать все вопросы, связанные с содержанием комплекса. Для новоселов «Галактики» это была отличная возможность встретиться со своими соседями, поделиться опытом обустройства новых квартир и просто хорошо провести время в предпраздничной атмосфере», – комментирует проведение праздника Николай Дюмин, генеральный директор АО «Сервис-Недвижимость».

Фото предоставлено пресс-службой Группа «Эталон»

К Новому году были украшены все жилые комплексы Группы «Эталон». Праздничные мероприятия проходили у нарядных елок, вокруг которых маленькие жители с удовольствием водили хороводы с Дедом Морозом, Снегурочкой, героями любимых мультфильмов и Рыжим Котом – талисманом Группы «Эталон». В завершение праздника дети получили небольшие сладкие подарки. Несмотря на дождливую погоду, сотрудники управляющей организации АО «Сервис-Недвижимость» смогли создать волшебную новогоднюю атмосферу для жителей комплексов. Традиция проведения дворовых мероприятий будет продолжаться и дальше.

Справка о Группе «Эталон»

Квартал «Галактика» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/