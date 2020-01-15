Из-за прокладки труб закрывают движение по Промышленной улице, а на Планерной ограничат из-за строительства развязки ЗСД

Участок Промышленной улицы от Турбинной до проспекта Стачек будет закрыт для движения транспорта с 16 по 20 января из-за работ по прокладке газопровода. Об этом 15 января сообщает государственная административно-техническая инспекция.

В ведомстве отмечают, что объехать перекрытый участок можно по улицам: Турбинная – Промышленная – Севастопольская – Гладкова. В другом направлении – проспект Стачек, Оборонная и Турбинная улицы.

Кроме того, будет ограничено движение транспорта по Планерной улице вблизи Шуваловского проспекта. Здесь с 16 по 29 января будут вестись работы по строительству развязки ЗСД и Шуваловского проспекта. Её за 4,1 млрд рублей возводит компания «Возрождение». Весь объект она должна построить до декабря 2021 года.



