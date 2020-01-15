Зимующим в Петербурге птицам нужна помощь. Лучше всего - салом

Аномально тёплый январь не облегчает птицам жизнь в зимнем Петербурге. Смольный просит проявить заботу, иначе в городе останутся только голуби и вороны.

Призыв к петербуржцам комитет по природопользованию и охране окружающей среды приурочил ко Дню зимующих птиц, который приходится на 15 января. В это время года в поддержке нуждаются синицы, снегири, щеглы, чечётки, свиристели и даже воробьи, которые претерпевают от голубей и ворон.

«В черте застройки вороны и голуби постоянно вытесняют птиц других видов, менее приспособленных к городским условиям. Как результат, беднеет городская фауна и нарушается экологическое равновесие», – объясняют в Смольном.





Поддержать зимующих предлагают едой: лакомым для синиц, поползней и больших пестрых дятлов несолёным салом или универсальными для всех нежареными семечками. Места советуют выбирать с осторожностью и просто так на улице семена не рассыпать.

«В Петербурге пятнадцать особо охраняемых природных территорий, где обитают зимние птицы, именно там и рекомендуется их кормить, чтобы у пернатых не развилась зависимость от присутствия человека», – говорится в сообщении. При этом сами себя прокормить способны не только голуби и вороны, но и утки. Год назад петербуржцев просили не тревожиться за их судьбу и не помогать им пропитанием.