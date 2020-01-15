Вслед за свадьбой с жертвоприношением в Шушарах нашли рогатую голову

Хозяина обезглавленной коровы ищут жители Пушкинского района Петербурга. На останки парнокопытного наткнулись в нескольких минутах ходьбы от жилых домов.

О неприятной находке горожане рассказали паблику «Шушары. Подслушано» 15 января. Мёртвое животное они увидели, свернув на поле с Новгородского проспекта, но когда именно – не уточнили. Проверять, действительно ли корова обезглавлена, автор поста, похоже, не стал. В комментариях одобрили: «Это больше похоже на чёрный обряд. Нельзя трогать».

«Таким образом мясной магазин избавляется от «остатков» продукции», – выдвинули гипотезу другие.





В администрации Пушкинского района рассказали, что к ним жалоб на останки животных в последние дни не поступало. В муниципальный совет посёлка жители также не обращались, но мёртвый скот там припомнили. В ноябре в Шушарах прошёл свадебный обряд с жертвоприношением барана.