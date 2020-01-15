МКБ открыл два новых офиса в Санкт-Петербурге

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

14 и 15 января 2020 года в городе Санкт-Петербург открылись новые дополнительные офисы «Василеостровский» и «Новочеркасский» Московского кредитного банка (МКБ).

Отделения расположены по адресам: 9-я линия Васильевского острова, д. 32, литера А и Заневский проспект, дом 13, литера А, помещение 4-Н, 9-Н, в пешей доступности от метро.

Таким образом, МКБ теперь представлен в Василеостровском и Красногвардейском районах двумя универсальными офисами с полным спектром продуктов и услуг для юридических и физических лиц, а также с премиальным обслуживанием в ДО «Василеостровский» для mass-affluent клиентов.

«За 2019 год МКБ в Санкт-Петербурге вырос как по количеству клиентов, так и по объемам портфеля. Новые офисы показывают высокую эффективность работы. Например, по пассивному портфелю физических лиц прирост за 2019 составил более 30%, что в несколько раз выше среднерыночных показателей. В планах увеличение количества офисов в регионе до 14. Таким образом, сеть отделений МКБ будет представлена в каждом районе города», – отмечает Елена Смолина, Региональный директор по развитию бизнеса СЗФО МКБ.

Все отделения МКБ работают каждый день с 10:00 до 21:00 без перерыва на обед.

Узнать подробнее о продуктах банка можно на сайте.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»