Суд отказался вернуть зеленый статус «Саду на Неве». Градозащитники готовятся ко второму раунду

Городской суд Петербурга отказался признать недействующим закон, в рамках которого территорию «Сада на Неве» на Смольной набережной, где планируется построить здание Верховного суда, исключили из официального перечня скверов. Об этом 15 января сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Истцы, депутат Заксобрания Борис Вишневский и представители движения «Центральный район за комфортную среду обитания» подтвердили «Фонтанке», что оспорят решение во второй инстанции.

Иски о признании незаконным исключения 2,85 га на Смольной набережной из состава зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) подали Борис Вишневский, его коллега по Заксу Алексей Ковалев, муниципальные депутаты МО «Смольнинское» от «Яблока» Екатерина Кузнецова и Дмитрий Балтруков, а также активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Андрей Бойцев, Ярослав Костров и Марина Шпринг, народный избранник того же МО и ряд других заявителей. Иски объединили в одно дело. Ответчиками выступил парламент и губернатор города.

По словам Ярослава Кострова, в суде представитель Смольного утверждала, что у правительства есть письменное поручение президента РФ Владимира Путина об исключении спорной территории из ЗНОП. Однако предъявить его истцам она отказалась.

Вишневский и Костров подтвердили, что ждут только мотивировочную часть решения, чтобы оспорить его в апелляционной инстанции. По информации активистов района, присутствовавших на заседании, представитель парламента — ответчик — напомнил, что взамен «Сада на Неве» горожане получили целый ряд новых зеленых зон в центре. «Фонтанка» ранее показывала то, что представляет собой эта компенсация — в основном полосы газона вдоль дорог.

Исключением — уже в третий раз — из перечня ЗНОП «Сад на Неве» обязан решению о строительстве в этой локации здания Верховного суда, проект которого был перенесен с проспекта Добролюбова в Петроградском районе, где планируется разбить парк. При этом решение парламента противоречит закону, так как он запрещает сокращать площадь зеленых насаждений в случае, если обеспеченность ЗНОПами на жителя района не дотягивает до норматива. Именно такая ситуация в Центральном районе, где на каждого петербуржца приходится только 4,4 кв. м вместо 6 «квадратов».



