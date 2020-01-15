Skoda оставила без света улицу в Пушкине: под натиском полегли ограждение и фонарный столб

Энергетикам пришлось восстанавливать освещение на одной из улиц Пушкина после ДТП. Ночью 15 января легковушка уложила металлическое ограждение и фонарный столб.

Специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» с утра работают на Сапёрной улице в Пушкине, устраняя последствия ночной аварии в створе Тинькова переулка. У дома 44, корпус 3, по Сапёрной легковой автомобиль Skoda снес несколько пролетов металлического ограждения и опору освещения, пишут очевидцы в группе «АВТО Пушкин».





«Если не ошибаюсь, к моменту приезда сотрудников ДПС водитель покинул место ДТП. Кроме водителя в машине был как минимум один пассажир», – добавляет участник группы Виталий.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Ленсвета», в результате ДТП была сбита опора и не работали 20 светильников. На данный момент специалисты проложили новые сети и, как видно на фото, опубликованных днем в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», установили опору. Планируется, что ремонтные работы завершат сегодня к моменту включения освещения.

Сама же разбитая легковушка так и стоит в ограждении на месте ДТП.



