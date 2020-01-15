С ноября никаких контрактов. Смольный придумал новые правила госзаказа

Распорядители бюджетных средств Петербурга должны будут находить подрядчиков и заключать контракты до ноября. Дальше придется договариваться с комитетом финансов Смольного.

Накануне ведомство опубликовало проект положения о мерах по обеспечению исполнения бюджета Санкт-Петербурга. Согласно ему, исполнительные органы и их «подведы» должны принимать бюджетные обязательства (т. е. заключать контракты с поставщиками) по особому графику. До 1 апреля текущего финансового года – не менее чем на 50% от объема всего годового финансирования, а в отношении капитального ремонта и адресной инвестиционной программы так и вовсе на все 100%. Исключение составляет приобретение недвижимости в собственность города: эту строчку надо будет закрывать к 1 июля, когда должны быть отражены в контрактах и 75% от всех закупок. Закончить поиск подрядчиков надо будет до 1 ноября. Как пояснили «Фонтанке» в комитете, санкций как таковых за нарушение этого порядка не предусмотрено, но комфин после истечения указанных сроков сможет противиться заключению контрактов.

В документе прописаны случаи, когда контракты все же можно заключить в последние 2 месяца года — это, в частности, ряд обстоятельств правового характера, а также интересы губернатора и Законодательного собрания.

Ранее комфин уже предлагал установить срок, к которому все конкурсные процедуры должны завершаться, тогда речь шла о 1 октября.

«Фонтанка» неоднократно писала о проблемах с исполнением бюджета в Петербурге и, в частности, адресной программы. В 2018 году АИП пришлось урезать на 13 млрд, и все равно исполнена она была лишь на 81%. В 2019 году ее сократили на 16,8 млрд. Итоги года еще неизвестны; на 1 декабря, согласно сайту комфина, расходная часть бюджета была исполнена на 81,8% (545 млрд).



