Петербургские пацаны в туалете поиграли в пистолетик. Видео из инстаграма испугало учителей и родителей

Учащиеся школы Выборгского района Петербурга примерили на себя роль стрелков. Кадры с оружием подростки выложили в интернет, взрослые не сразу поняли, что перед ними игрушка.

Видео из школы №469 на Кооперативной улице в редакцию «Фонтанки» прислал читатель 15 января. Ролик был опубликован школьниками в инстаграме. На нём запечатлены несколько подростков, которые на фоне писуаров передают друг другу пистолет.

«Восьмиклассники принесли оружие, на которое требуется лицензия, заряжают в туалете школы и ходят по коридору». — написал один из родителей.





Заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы Ирина Хумарова отметила, что сотрудники учреждения ознакомлены с содержанием видео. По её словам, сегодня с утра ролик обсудили с родителями и учениками, оружие она назвала игрушечным.

В администрации Выборгского района подтвердили версию об игрушечном пистолете, добавив, что куплен он был за 40 рублей, в школу его принёс ученик младших классов.

Сам ребенок отметил, что взрослые недооценили его оружие — оно стоило 100 рублей.