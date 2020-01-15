Правительство Украины отказалось от приватизации "Нафтогаза", железных дорог, "Укрэнерго" и "Энергоатома"

Кабинет министров Украины передумал продавать в частную собственность ряд крупнейших госпредприятий страны. Как сообщил 15 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук, руководимое им правительство утвердило перечень стратегических предприятий, которые нельзя приватизировать.

Приватизации не подлежат предприятия, которые "обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства, которые являются естественными монополиями или имеют критически важное значение для общества".

"Мы усилим контроль за надлежащим пользованием имуществом и эффективным управлением стратегических государственных предприятий, которые не подлежат приватизации", – написал Алексей Гончарук.

Среди таких предприятий "Нафтогаз Украины", "Укртрансгаз", "Укрнафта", завод "Маяк", "Укрпочта", "Укрзализныця", "Укрэнерго", "Энергоатом", "Укроборонпром" и другие.

Напомним, еще в ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский поручил начать подготовку к масштабной приватизации, а в конце декабря Алексей Гончарук сообщал, что правительство определило к приватизации 530 государственных предприятий на общую стоимость более 12 млрд грн.



