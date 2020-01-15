Setl Group сдал рекордные 1,33 млн кв. м недвижимости в 2019 году

Setl Group

По итогам 2019 года, общая площадь введенных в эксплуатацию объектов холдинга Setl Group составила 1,33 млн кв. м, что на 3,2% превосходит результат 2018 года. Это рекордный объем для компании. По данным ЕРЗ, холдинг стал лидером по объему ввода жилья в Санкт-Петербурге с долей почти 17%.

Продаваемая площадь сданных объектов Setl Group, с учетом коммерческих помещений, без паркингов, в 2019 году достигла 701 тыс. кв. м, что на 10,7% выше, чем в предыдущем году. При этом отдельно площадь квартир составила 679 тыс. кв. м, что на 14,8% больше, чем в 2018-м.

Среди объектов, введенных в эксплуатацию на территории Петербурга, – очереди жилых комплексов комфорт-класса «Чистое небо» в Приморском районе и «Солнечный город» в Красносельском. В 2019 году компания полностью завершила строительство ЖК «Невские паруса» в Невском районе, на видовом участке у излучины Невы. Жилой комплекс высокого комфорт-класса «МореОкеан» в Приморском районе был сдан с опережением сроков сдачи: второй корпус – на 8 месяцев раньше. Setl Group ввел в эксплуатацию 2-ю очередь квартала бизнес-класса «Палацио» на Васильевском острове, а также проект премиум-класса «Петровский Квартал на воде» в Петроградском районе.

В Ленинградской области холдинг завершил строительство жилой части микрорайона «GreenЛандия». Это масштабный проект комплексного освоения в Ленобласти – за время реализации проекта было возведено свыше 1 млн 73 тыс. кв. м недвижимости. Кроме того, в 2019 году Setl Group сдал жилые дома в проектах в Калининграде и области: Lake City-5 и 8, Лето-11, 1 очередь «Стерео», досрочно были введены в эксплуатацию Олимпия-11 и 14.

Помимо жилых домов в прошлом году холдинг Setl Group ввел в эксплуатацию 10 социальных объектов, рассчитанных на 2385 мест, среди них 2 школы и 8 детских садов. Они расположены как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области. Большинство из них уже открыты и принимают ребят.

В 2019 году Setl Group завершил и ряд других социально значимых проектов. Холдинг построил первое пожарное депо в Кудрово: оно рассчитано на 4 пожарных машины и штат из 55 человек. Компания закончила строительство магистрали общегородского значения – шестиполосного участка Комендантского проспекта длиной почти 1 км. Холдинг также воссоздал особняк знаменитого промышленника Феликса Шопена на 25-й линии Васильевского острова в рамках проекта строительства жилого квартала бизнес-класса «Палацио».

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Чистое небо» – застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК "Солнечный город" – застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК "Невские паруса" – застройщик ООО «Евростройпроект», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК "МореОкеан" – застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Квартал «Палацио» – застройщик ООО "Остров Сити", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Петровский. Квартал на воде» – застройщик ООО «Новый элемент», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК GreenЛандия-2 – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК GreenЛандия – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК Lake City – застройщик ООО «Бизнес», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК "Лето" – застройщик ООО "СК "Свет", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК "Стерео-1" – застройщик ООО «Престиж», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК "Олимпия" – застройщик ООО "ОСТ-Строй", проектная декларация на сайте наш.дом.рф