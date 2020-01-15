Путин поручил проработать создание авиакомпании для полетов на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести предложения по созданию авиакомпании для полетов в Дальневосточном федеральном округе, которая бы эксплуатировала самолеты российского производства, следует из опубликованного на сайте Кремля текста поручений.

«Внести предложения по созданию авиационной компании, эксплуатирующей воздушные суда российского производства, основной деятельностью которой будет осуществление перевозок пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, определив потребность в воздушных судах с указанием их типов и пассажировместимости», — говорится в тексте поручений.

Такие предложения должны быть представлены до 31 января текущего года.





Президент также поручил определить сроки начала и объем серийного производства самолетов, необходимых для региональных и местных перевозок, в том числе для нужд новой компании, определить стоимость их поставок и эксплуатации.

Дополнительно правительство должно будет рассмотреть вопрос о серийном производстве легкого многоцелевого самолета «Байкал» с проработкой темы источников финансирования.