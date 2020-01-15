Встреча в тумане под Херсоном – на видео. Полицейскую машину таранил в лоб другой полицейский

Четыре человека, все – украинские полицейские, пострадали в результате лобового столкновения в Херсонской области. Предполагаемый виновник – патрульный полицейский – был пьян. Видео момента ДТП появилось в Сети 15 января.

По информации областной полиции, 14 января около 9:45 на дороге Геническ – Новоалексеевка сотрудник генического отдела полиции, находящийся в отпуске, на собственном «Митсубиши» выехал на полосу встречного движения и врезался в служебную «Шкоду Рапид». В «Шкоде» находились трое сотрудников патрульной полиции. Все четверо мужчин получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Судя по видеозаписи момента ДТП, Mitsubishi выехал на встречную полосу для обгона. После столкновения полицейский Rapid выбросило на обочину.





Police Control Ukraine называет имя предполагаемого виновника ДТП – сотрудника группы реагирования патрульной полиции. Он управлял машиной будучи нетрезвым: в больнице у него выявили 1,8 промилле алкоголя. Среди ехавших в «Шкоде» – правоохранитель, командированный из Харькова. У него трещина позвонка и перелом рёбер.

Обстоятельства ДТП устанавливает Государственное бюро расследований. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.