Миллион за фаллос. Петербургской паре в Чили грозит крупный штраф за осквернение лингама из камней

Путешественники из Санкт-Петербурга, сами того не ведая, стали нарушителями, когда решили посетить латиноамериканскую пустыню Атакама. Она известна своим крупнейшим в мире доисторическим антропоморфным рисунком.

«Приехали просто на джипе люди и сказали, что мы нарушили запрет [заходить на холм около геоглифа Тарапака]. Мы поехали к карабинерам [национальная полиция Чили], потом нас отвезли в жандармерию. Там нас посадили в камеры в наручники. Где-то около часа мы там находились, а затем произошел суд. Суд проходил без переводчика. Переводили через Google», – рассказали 15 января «Фонтанке» Анастасия и Петр Ермаковы.

По их словам, российский консул заверил пару, что «ничего страшного». Путешественникам обещали маленький штраф или даже предупреждение, однако чилийское правосудие решило взяться за россиян со всей строгостью.





«Нам сейчас нужно находиться 60 дней в стране, чтобы ждать вынесения окончательного приговора и того, каким будет штраф. Прокурор сказал, что будет требовать 6 миллионов песо (около 1 миллиона рублей. – Прим. ред.) <...> Нас признали виновными по нескольким статьям. Одна из них гласит, что мы причинили урон и серьезный вред памятнику» – так итоги заседания описали путешественники.

Место, куда зашли петербуржцы, — это холм около большого антропоморфного геоглифа (большого изображения человека) в пустыне. На нем выложен лингам (символ божественной производящей силы, проще говоря, фаллос), который Анастасия опубликовала в своем Instagram. Тарапаку можно рассмотреть на фоне. По словам петербурженки, никакого знака, запрещающего проход на холм, не было, кроме указателей о запрете проезда на машине, раскопок и разбрасывания мусора. Как оказалось, надпись об ограничениях на английском была спрятана в тексте предупреждающих табличек.

«Мы вообще ничего не трогали. Мы просто по этому холму прошли. На саму фигурку [Тарапаки] мы не заходили. Мы ее не трогали. Никакого даже камушка его не взяли», – отметила Анастасия.

Напомним, чилийского Тарапаку оскверняют не впервые. Вандалы ранее на машине заезжали на это место, за что получили штраф в 6 миллионов песо.