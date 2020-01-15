Одну из дорог, ведущих в Колпино, собираются расширять

Реконструкция ждёт подъезд к городу Колпино от Московского шоссе (федеральная трасса М-10 Москва – Санкт-Петербург) через посёлок имени Тельмана, что в Тосненском районе. Предпроектные проработки провёл дорожный комитет Ленобласти, сообщили «Фонтанке» 15 января в пресс-службе данного комитета.

Одну из наиболее загруженных пограничных дорог планируется расширить, предусматривается модернизация нескольких перекрёстков. В число этих перекрёстков войдёт примыкание к Оборонной улице в Колпино, где интенсивность движения составляет почти 20 тысяч автомобилей за 12 часов.

Пока есть только рабочий вариант проекта реконструкции, требующий корректировок и предложений со стороны профильных комитетов и учреждений Санкт-Петербурга, а также от администрации Тосненского района, отметил глава дорожного комитета Денис Седов на совещании с проектной организацией, представителями муниципальных администраций, Дирекции транспортного строительства Санкт-Петербурга и городского Центра организации дорожного движения.

«Данный вопрос должен решаться в тесном взаимодействии города и области, – заявил Седов. – Подчеркну, что мы намерены расшить этот проблемный узел, в заторах на котором ежедневно стоят десятки тысяч автомобилей».





Следующее обсуждение проекта намечено на начало февраля. К тому времени в дорожном комитете рассчитывают получить информацию от городских коллег и муниципальных руководителей.



