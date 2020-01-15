В Петербурге объявлен план «Перехват». Неизвестные, угрожая автоматом, отобрали Range Rover

План «Перехват» объявлен в Петербурге после угона Range Rover Evoque в Невском районе города.

По данным «Фонтанки», неизвестные под угрозой автомата отобрали черный внедорожник у владельца на проспекте Елизарова около двух часов дня 15 января. Преступников сопровождала Audi Q7. По последней информации, Range Rover проследовал по Аннинскому шоссе на юге города.

Угнанный автомобиль был выпущен в 2012 году. В данный момент им владеет 41-летний уроженец Закавказья, зарегистрированный в Петербурге. Машину он купил с рук.

Напомним, вчера утром в Петербурге тоже догоняли угнанный Range Rover. Внедорожник несся по кольцевой автодороге на скорости более 200 километров в час. По машине произвели 18 выстрелов – и «Рендж Ровер» на пробитых колесах и с дырками от пуль свернул в сторону Красного Бора. Завершилась погоня на 36-м километре Московского шоссе в Тосненском районе. Попав в тупик, водитель бросил машину и побежал в лес. Но уйти ему не удалось.



