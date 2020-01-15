ЦИК готов организовать обсуждение поправок в Конституцию. Возможно, не референдумом

Всенародное голосование по пакету поправок в российскую Конституцию ЦИК готов организовать в любой момент, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Вместе с тем, по ее словам, не обязательно будет использована форма референдума.

«Мы готовы в любой момент, когда назреет необходимость. Это наша работа. Мы это всегда имеем в виду, формируем планы бюджета на каждый год», – цитирует днем 15 января Памфилову «Интерфакс».

Глава ЦИК добавила, что должен быть сформулирован пакет предложений, далее он должен быть обсужден с представителями гражданского общества. И не обязательно голосование будет в форме референдума — есть другие формы обсуждения.

«В любом случае, как только будет готов этот пакет предложений, который будет выдвинут гражданами или организациями, то мы в любой момент готовы организовать. Мы готовы», – сказала Памфилова.





То же самое сказала секретарь ЦИК Майя Гришина:

«Для изменения Конституции может быть использован референдум либо внесены изменения в закон с новыми форматами голосования», – приводит ее слова РИА Новости.

Напомним, в ходе очередного послания Федеральному собранию российский президент Владимир Путин предложил народное голосование по пакету предложенных им поправок в Конституцию РФ. Речь идет о «существенных изменениях» политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти.