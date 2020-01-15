Петербургский избирком начал готовиться к довыборам в Заксобрание. Половине парламентских партий порулить процессом не дадут

Как стало известно «Фонтанке», Санкт-Петербургская избирательная комиссия начала формировать специальный избирком, который проведет дополнительные выборы депутата городского парламента на место умершего единоросса Павла Зеленкова. Прием предложений от желающих стать членами этого избиркома городская комиссия объявит 16 января, этот вопрос содержится в повестке предстоящего заседания, сообщил «Фонтанке» знакомый с ситуацией собеседник.

Депутат от «Единой России» Павел Зеленков представлял в Законодательном собрании Петербурга одномандатный избирательный округ №21 – он располагается на территории сразу двух районов, Московского и Фрунзенского, и включает в себя муниципалитеты «Звездное», «Гагаринское» и «Купчино». В июне 2019 года Павел Зеленков скончался на 51 году жизни. Согласно закону, городской избирком должен объявить дополнительные выборы так, чтобы они прошли не позже, чем через год после освобождения мандата. Когда именно петербургский избирком назначит выборы и когда они пройдут, пока неизвестно.

Выборы по одномандатному округу должна проводить окружная избирательная комиссия. Однако не обязательно создавать ее специально: полномочия можно возложить на уже существующий территориальный избирком или на городскую избирательную комиссию. Согласно петербургскому закону, если окружная комиссия создается специально под конкретные выборы, ее формируют из пяти человек.

При этом федеральный закон гласит: не меньше половины членов избиркома должны быть делегированы парламентскими партиями. В Петербурге шесть партий, представленных в Заксобрании. Очевидно, в избиркоме, состоящем всего из пяти человек, полного партийного представительства достичь не удастся, в него попадут представители минимум трех партий. В петербургской избирательной комиссии не смогли оперативно ответить на вопрос «Фонтанки», в чем необходимость формировать отдельную окружную комиссию и почему нельзя возложить ее полномочия на уже существующий избирком, где членов больше, а представительство партий шире.





Кандидату, который победит на дополнительных выборах в одномандатном округе №21, заседать в Законодательном собрании придется всего полтора года. В 2021 году заканчивается созыв регионального парламента, избранного в 2016 году, и в городе пройдут новые выборы депутатов.