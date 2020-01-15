Юный петербуржец заплатит за дебош на «Спасской». Он бил «Абсент», пока его приятель стрелял в Деда Мороза

Октябрьский райсуд Петербурга привлёк к административной ответственности 18-летнего участника новогоднего побоища в метро. После символического взноса его отправили гулять дальше.

Как сообщает пресс-служба судов города 15 января, Дмитрия Намзина признали виновным в мелком хулиганстве. Общественный порядок он нарушил через несколько часов после Нового года, когда на станции «Спасская» ввязался в потасовку с пассажиром в костюме Деда Мороза.

Судя по записям с камер, зачинщиком ссоры стал короткостриженый юноша в светлых брюках. Своего 31-летнего соперника он лишил бороды, выстрелил в лицо из газового пистолета, ударом кулака повалил его жену. Черноволосый молодой человек с бумажным пакетом, как следует из видео, также пытался атаковать Деда Мороза, но не преуспел в этом.

Суд установил, что Намзин в драке также отметился бранью и бутылкой «Абсента», которую разбил на перроне. Его оштрафовали на 1000 рублей.

Самым активным участником конфликта оказался 16-летний подросток. Он написал явку с повинной и получил уголовное дело.



