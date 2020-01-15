ЦИК готов провести референдум по изменению Конституции России

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации заявила о готовности провести референдум после того, как президент Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию рассказал о возможном изменении основного документа страны.

«У меня нет сомнений, что ЦИК эту задачу спокойно выполнит и проведет все процедуры в четком соответствии с Конституцией РФ и законом. Если это решение будет соответствующим образом оформлено, то у меня нет сомнений никаких», – цитирует 15 января заявление заместителя председателя ЦИК Николая Булаева ТАСС.

Во время своего выступления Владимир Путин заявил, что в Конституцию можно внести поправки, однако этот вопрос должен быть вынесен на обсуждение всего населения. Глава государства предложил целый ряд мер, который касается как ограничений для чиновников, так и закрепления социальных гарантий. В частности, по его словам, президент по закону не должен занимать пост больше двух сроков подряд, а министрам и депутатам законодательно запретят получать паспорта и ВНЖ других стран. Путин также готов прописать нормы о регулярной индексации пенсий и МРОТ.



