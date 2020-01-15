Предложения Путина из послания Федеральному Собранию потребуют сотен миллиардов рублей. Но деньги есть

Глава Счетной палаты и министр финансов РФ подсчитали, что бюджет на реализацию предложенных президентом страны нововведений составит сотни миллиардов рублей, однако заверили, что власти найдут средства.

«Экономические и социальные меры, объявленные Путиным в послании Федеральному собранию, потребуют затрат от 400 до 500 миллиардов рублей в год», – цитирует 15 января заявление Алексея Кудрина ТАСС.

Глава Минфина Антон Силуанов оценил, что только на предложенные Путиным демографические меры в 2020-м уйдет 400-450 миллиардов рублей, а уже в следующем году нужно будет гораздо больше. По его мнению, самыми затратными пунктами станут поддержка семей с детьми, новый материнский капитал и помощь субъектам РФ в обеспечении питания.

Заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, в свою очередь, выразила уверенность в том, что «в бюджете достаточно средств». Помощник президента России Андрей Белоусов заверил, что «все было детально просчитано», а деньги на исполнение предложенных мер найдутся в федеральном бюджете.



