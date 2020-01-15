У станций «Дунайская» и «Проспект Славы» отнимут по вестибюлю утром и вечером

Петербургский метрополитен оставит «Дунайской» и «Проспекту Славы» по одному вестибюлю ранним утром и поздним вечером. Информация об изменении их режима работы появилась на официальном сайте предприятия 15 января.

«С 18 января вестибюль 1 станции «Дунайская» и вестибюль 2 станции «Проспект Славы» будут открыты для входа и выхода с 06.30 часов, закрыты для входа в 22.00, а для выхода – в 22.10 часов», – говорится в сообщении.

«Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары» открыли 3 октября 2019 года. Срок перенесли почти на месяц из-за недоделок. В момент запуска станций власти подчеркивали, что участок линии полностью готов, однако время довольно быстро вскрыло проблемы новых станций. Уже через пару часов после торжественной церемонии на «Дунайской» случилась мощная протечка. В «Метрострое», который и возвел 3 станции за 33 млрд рублей, заявили тогда, что разбираются. Позже в метрополитене объяснили появление воды ошибкой уборщиков. В клининговой компании это отрицали.



