Водитель «Тойоты» подбил автобус с росгвардейцами в Саратовской области

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Автобус Росгвардии попал в ДТП в Саратовской области утром 15 января. В столкновении пострадали три человека.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, информация о ДТП поступила в ведомство в 8:10. На 326-м километре трассы Р-228 «Саратов – Волгоград», напротив АЗС «Столица», столкнулись автобус Росгвардии и автомобиль Toyota. 51-летний водитель легковушки врезался в «ЛиАЗ», перевозивший 30 военных, уточнили РБК в УГИБДД по Саратовской области.

«Водитель гражданского автомобиля допустил грубое нарушение правил дорожного движения. Не выполнив требование сотрудников военной инспекции, сопровождавших служебный транспорт, он допустил ДТП с автобусом, следовавшим в составе колонны», – цитирует издание сообщение пресс-службы Приволжского округа войск национальной гвардии.





В результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в «Тойоте», их доставили в больницу. Среди росгвардейцев никто не пострадал, сообщили в ведомстве.

Видео: Новости Саратова/Youtube