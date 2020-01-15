Людоед рвется на свободу. Петербуржцу, съевшему за ужином девушку, надоело сидеть в колонии

Петербургский людоед Юрий Можнов оспаривает приговор десятилетней давности в желании выйти из колонии строгого режима, отсидев половину срока.

Как стало известно «Фонтанке» 15 января, накануне Третий кассационный суд зарегистрировал жалобу Можнова на приговор Санкт-Петербургского горсуда, вынесенного в 2010 году по делу об убийстве местной жительницы, частично употребленной в пищу ее друзьями. Он потребовал пересмотра дела в надежде на смягчение наказания и освобождение. Юрия Можнова приговорили к 18 годам строгого режима за убийство и кражу личных вещей погибшей. В исправительной колонии города Коряжма Архангельской области он освоил навыки швейного мастерства, числится на неплохом счету у администрации, но методично добивается свободы.

В сентябре 2019-го Можнов подал ходатайство о переводе в колонию-поселение. Ему отказали, так как осужденные по особо тяжким статьям должны отбыть не менее двух третей срока. Суд решил, что на выселки Можнов сможет отправиться не ранее января 2021 года.

В октябре 2019 года петербуржец потребовал уменьшить ему срок, заменив реальное наказание за кражу (четыре года) на принудительные работы. В этом случае Можнов мог бы подавать на условно-досрочное освобождение. Но суд отказал со ссылкой на общественную опасность преступления.





В объединенной пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» уточнили, что кассационная жалоба будет возвращена Можнову в связи с неподсудностью. Приговор Санкт-Петербургского горсуда следует обжаловать в Верховном суде. Адвокат Сергей Меркурьев не стал комментировать «Фонтанке» дальнейшие шаги своего клиента.

Напарник Можнова по человеколюбию Максим Главатских, получивший 19 лет строгого режима, три года назад покончил с собой в мурманской колонии.

В ночь на 20 января 2009 пьяные Можнов и Главатских в квартире 66-го дома на проспекте Космонавтов утопили в ванной 16-летнюю подругу, расчленили, съели часть тела и ног, остатки разнесли по помойкам.