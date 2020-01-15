Путин призвал привести в порядок все помещения, где располагаются детские школы искусств

Правительство РФ и региональные власти должны способствовать приведению в порядок помещений, где располагаются детские школы искусств, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января.

"У нас динамично развивается сеть детских технических, инженерных кружков и центров, такими же современными должны стать условия для занятий музыкой, живописью и другими видами творчества. В рамках национального проекта "Культура" выделяется более 8 млрд рублей на оборудование и музыкальные инструменты для детских школ искусств, но проблема гораздо шире – сейчас более тысячи помещений, где размещены такие заведения, обветшали или просто непригодны для занятий. Прошу правительство помочь регионам привести их в порядок, регионы, прошу не забывать, что это ваша обязанность", – сказал он.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на него из бюджета в 2019-2024 годах планируется выделить 113,5 млрд рублей, при этом из федерального – 109,7 млрд.



